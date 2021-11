베컴 부부가 달달한 그황을 전했다.빅토리아 베컴은 27일(한국시각) 자신의 인스타그램에 “When @davidbeckham makes you wear it!! kisses from our Saturday walk in the British countryside!”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개한 사진 속 데이비드 베컴과 빅토리아 베컴은 커플 베레모를 쓰고서 넘치는 부부애를 뽐내고 있다.한편 영국 최고의 걸그룹 스파이스걸스 출신인 빅토리아 베컴은 축구 선수 데이비드 베컴과 1999년 결혼했다. 이들은 슬하에 아들 브루클린 베컴, 로미오 베컴, 크루즈 베컴, 딸 하퍼 세븐 베컴을 두고 있다.사진=빅토리아 베컴 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr