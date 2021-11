사진=김민 인스타그램

배우 김민이 가족들과 추수감사절을 보냈다.김민은 26일 자신의 인스타그램에 "Happy Thanksgiving Everyone! So much to be Thankful for! Specially for our Family this year! Pre thanksgiving Dinner~"라고 글을 올렸다. 사진 속 김민은 가족들과 추수감사절을 보낸 모습. 푸짐한 음식을 나눠 먹으며 가족들과 추억을 쌓는 모습이 행복해 보인다. 김민을 똑 닮은 예쁜 딸도 눈길을 끈다.김민은 영화감독 이지호와 2006년 결혼 후 미국 LA에서 거주하고 있다. TV조선 예능 '아내의 맛'에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr