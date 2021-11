사진=우혜림 인스타그램

그룹 원더걸스 출신 우혜림이 선예와 즐거운 만남을 가졌다.우혜림은 24일 자신의 인스타그램에 "선예 언니랑 몇 년 만에 재회. 현실 육아 조언도 듣고 신랑도 소개하고 맛있는 것도 먹고 데이트도 하고 #꿈 같은 시간 #엄마는 아이돌 본방사수 준비됐나요⁉️ #준비됐어요 My sister is beautiful as always"이라고 글을 올렸다. 사진 속 우혜림은 남편과 함께 선예를 만난 모습. 커피와 디저트를 먹으며 담소를 나누고 있다. 오랜만에 만나 회포를 푸는 모습이 즐거워 보인다.그룹 원더걸스 출신 우혜림은 지난해 7월 태권도선수 신민철과 결혼했으며 현재 임신 중이다. 선예는 5살 연상의 한국계 캐나다인 선교사와 2013년 결혼해 딸 셋을 키우고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr