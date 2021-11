한예슬 인스타그램

배우 한예슬이 멕시코 여행 사진을 투척했다.한예슬은 19일 자신의 인스타그램에 "LIVE IN THE SUNSHINE. SWIM IN THE SEA. DRINK THE WILD AIR (밀린 사진 올려요)"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.사진 속 한예슬은 배꼽이 드러나는 흰색 크롭티를 입고 멕시코 로스카보스 공항 앞에 서 있다. 이어 또 다른 사진 속 한예슬은 호텔 수영장에서 수영복을 입고 카메라를 응시하고 있다. 특유의 날씬한 몸매가 시선을 강탈한다. 한예슬은 여러 장소에서 밝은 표정으로 힐링하며 보는 이들에게 부러움을 샀다.한예슬은 현재 10살 연하의 남자친구와 공개열애 중이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr