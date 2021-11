빌보드 차트를 점령한 방탄소년단 진 'Yours' 로 전인미답의 길을 가다

방탄소년단(BTS) 진이 첫 솔로 OST 'Yours'로 빌보드 신흥 아티스트 차트 (Emerging Artists)에서 톱4에 오르며 '빌보드 킹' 면모를 뽐냈다.진은 11월 17일 빌보드 차트 신흥 아티스트 TOP 10 (This week's top 10 on the Emerging Artists)에 4위로 진입하며 최정상 아티스트로서의 막강한 실력과 존재감을 입증했다.또 진은 빌보드 버블링 언더 핫 100 (Billboard Bubbling Under Hot 100) 차트에 드라마 OST로 12위에 올랐다.빌보드 버블링 언더 차트는 빌보드 핫 백(Billboard Hot 100)에 아쉽게 진입하지 못한 25위까지의 순위 차트로 '핫 100' 차트와 동일하게 곡 판매량, 라디오 에어플레이, 스트리밍 데이터를 기반으로 선정한다.진의 'Yours'는 발매 후 특별한 프로모션이 없음에도 빌보드 차트에서의 놀라운 대기록 행보에 전 세계 팬들과 매체들은 놀라움을 드러냈다.지난 11월 10일에는 방탄소년단 솔로곡 최초로 진의 'Yours'가 빌보드 핫 트렌딩 송즈 차트 (Billboard Hot Trending Songs Chart)에 9위로 진입한 데 이어 월드 디지털 송 세일즈 차트(World Digital Song Sales chart) 1위에 오르며 독보적인 존재감과 인기를 증명했다.진의 부드러운 은빛 목소리와 애절하고 감미로운 감성이 돋보이는 'Yours'로 강력한 음원 파워를 과시하며 국내외 OST 신기록을 세운 아티스트로 확실한 자리매김을 보여줬다.진의 'Yours'는 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 순위 정하는 빌보드 글로벌200(Billbord Global 200)차트 90위와, 미국을 제외한 전 세계 순위가 반영된 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl.U.S.) 차트 67위에 오르면서 두 차트 모두에 진입한 최초의 한국 남성 솔로리스트라는 기록도 함께 세웠다.진의 'Yours'는 감미롭고 부드러운 음색으로 애절한 감성을 표현하여 드라마의 감정선을 극대화시켜 글로벌 팬들과 시청자들의 눈과 귀를 사로잡고 있으며 'Yours'를 통해 보여준 진의 뛰어난 재능과 강력한 브랜드 파워의 신기록 행진에 국내외 매체와 전 세계 팬들의 관심과 이목이 집중되고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr