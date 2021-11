방탄소년단 지민, 광개토 팔레트란 이런 것…인도 매체도 '열광'

최근 인도 매체 'iwmbuzz'가 '방탄소년단 지민의 가장 세련된 헤어스타일'라는 제목으로 지민의 세련된 헤어스타일에 대해 집중 조명했다.매체는 '섹시하고 잘생긴 지민의 셀카가 공개될 때마다 전 세계 팬들이 열광한다'며 '지민은 음악적 재능뿐만 아니라, 의상 및 헤어 스타일링 등에도 탁월한 재능이 있다'고 설명했다.그러면서 '지민(BTS)의 헤어스타일은 최고'라며 매력적이고 패셔너블한 헤어스타일에 대해 상세히 소개했다.먼저 지민의 가장 매혹적이고 세련된 헤어스타일로 지난 8월 3일 지민이 방탄소년단 공식 트위터에 공개한 사진을 소개했다. 해당 사진에서 지민은 이마를 덮은 뱅헤어의 블랙 헤어스타일로 지민의 사랑스러운 매력과 나이를 가늠하기 어려운 최강 동안미로 팬들을 사로 잡았다.이어 두 번째 정규 음반 WINGS의 타이틀 곡 ‘피땀눈물’ 뮤직 비디오 현장 사진속 신비로운 은회색의 헤어스타일을 소개했다. ‘피땀눈물’은 지민에게 ‘도입부 장인’이라는 수식어를 안겨준 레전드 곡으로 꼽히며, 특히 한쪽 머리를 넘긴 일명 '반깐 헤어'의 은회색 헤어스타일은 지민의 신비로운 분위기와 조화를 이루며 섹시한 분위기로 팬들의 마음을 빼앗았다.퍼스널 컬러가 무색하게 금발, 흑발, 레드, 블루 등 어떤 헤어 컬러든 찰떡같이 소화해내 ‘광개토 팔레트’라 불려온 지민은, 컴백 무대와 공연때 어떤 헤어 스타일과 헤어 컬러로 변신할지가 팬들뿐 아니라 언론 매체들의 초미의 관심사 중 하나다.미국 패션 매체인 스타일 캐스터(StyleCaster)와 미국 야후(Yahoo) 라이프스타일은 지난해 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL;7’으로 컴백당시 지민이 방탄소년단 공식 트위터에 공개한 짙은 파란색 머리의 셀카로 '한밤의 푸른 왕자'로 불렸다고 전하며 ‘지민의 헤어스타일은 비슷하지만 곡의 분위기에 따라 머리 색깔과 길이로 변화를 준다’며 ‘지민의 바뀐 헤어 컬러가 그를 완벽하게 만든 10가지의 사진'이라는 지민의 헤어 컬러 변화에 대해 집중 조명한 바 있다.또한 지난 5월 발매된 'Butter'의 첫번째 티저 포토에서 선보인 지민의 레인보우 헤어는 지민의 신비로운 매력이 강조되며 당시 트위터 월드와이드 실시간 트렌드를 점령하는 큰 화제를 모았다.한편 지난 17일 퍼미션투댄스 LA공연(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA)를 위해 출국한 방탄소년단의 멤버 지민의 공항패션이 주목받으며 비니 아래로 보인 브릿지 헤어로 콘서트에서 어떤 스타일링을 선보일지 뜨거운 기대가 모아지고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr