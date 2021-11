방탄소년단 진, 'Yours' 韓 솔로 최초 신기록 日 샤잠 1위 등극, 열도 사로잡은 '보컬킹'

방탄소년단(BTS) 진의 'Yours'가 한국 솔로 최초로 글로벌 음원 검색 플랫폼 샤잠(Shazam)에서 일본 차트 1위를 달성하는 신기록을 보이며 막강한 솔로 파워를 입증했다.진이 부른 'Yours'는 tvN 드라마 '지리산'의 메인OST로 지난 7일 각종 음원 플랫폼을 통해 발매되었다. 진은 탄탄하고 파워풀한 진성과 부드럽고 아름다운 가성, 그리고 서정적인 미성을 넘나드는 최고 완성도의 보컬로 '지리산'의 서사를 확장시켰으며, 국내외 음악 평론가들의 극찬을 받았다.샤잠 일본 'Top 200 Chart'의 10위권 안에는 일본 가수들과 더불어 아델(Adele)의 'Easy on me', 브루노 마스& 앤더슨 팩의 'Smokin' Out The Window'등 유명한 팝 가수들의 노래가 포진해 있었다.'Yours'는 일본에 아직 발매되지 않은 상태임에도 불구하고 한국 솔로 가수 최초로 3일 연속 1위를 차지하는 신기록을 세우며, 일본에서의 진의 막강한 인기를 입증했다.최근 일본 IT 뉴스 사이트 'ITmedia(아이티미디어)에서 운영하는 '네토라보(Netorabo)'는 '방탄소년단의 솔로곡 중 가장 좋아하는 곡'이라는 주제의 설문을 진행했다. 참여는 일본인만 가능하며, 중복 투표가 아닌 단 한 번의 투표만 할 수 있었다.설문 결과, 진의 '에피파니(Epiphany)'가 1위, '문(Moon)'이 3위, '어웨이크(Awake)'가 9위에 올랐으며, 사운드 클라우드와 유튜브를 통해서만 공개된 '어비스(Abyss)' 또한 11위를 차지했다.롤링 스톤 재팬(Rolling Stone Japan)에서 공개한 진의 인터뷰는 상반기 MUSIC 부문 베스트에 이름이 올라 '역대 최고의 메탈 앨범 100선'에 이어 2위를 차지하며 멤버 단독 인터뷰로서는 최고 순위를 기록하며 압도적인 존재감과 영향력을 여실히 보여주었다.진의 강력한 음원 파워는 이 뿐만이 아니다. 진의 'Yours'는 전 세계 최정상 팝스타들의 인기곡을 제치고 3일 연속 월드와이드 아이튠즈 송 차트 1위를 기록했다. 이 기록은 싸이(PSY)의 '강남스타일', '젠틀맨' 이후 한국어 솔로곡으로서는 유일하다.뿐만 아니라 발매 후 역대 최단시간인 단 31시간만에 90개국 아이튠즈 톱송 차트에서 1위를 달성하였으며, 2021년 발표된 전 세계 모든 노래 중 아이튠즈에서 6번째로 많은 국가에서 1위를 차지했다. 전 세계 솔로곡 중 95개국에서 1위를 달성한 아델의 'Easy On Me'를 이어 94개국에서 1위를 기록 중이다.빌보드 핫 트렌딩 송즈(Billboard Hot Trending Songs) 차트에서 방탄소년단의 솔로곡으로는 최초 차트인 9위로 데뷔하였으며, 한국 솔로곡 중 1위의 기록을 내세우고 있다.또한, 세계 최대의 음원 플랫폼인 스포티파이(Spotify)에서도 한국 OST 최초로 글로벌 차트에 진입, K-pop 글로벌 200 차트에서 7위로 데뷔, 한국 솔로 OST로서 스포티파이 역대 최대 스트리밍 달성 등의 신기록 행보를 보이고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr