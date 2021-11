방탄소년단 정국, 싱그러운 미소년 자태…해피바이러스까지 뿜뿜

방탄소년단 정국./

방탄소년단(BTS) 정국이 천진 난만 싱그러운 미소년 자태를 뽐냈다.최근 'Hyundai Lifestyle'(현대 라이프스타일) 공식 SNS에는 글로벌 브랜드 홍보 대사 방탄소년단의 BTS x HYUNDAI Bubble-making NEXO | Life is in the air 광고 영상이 올라왔다.이 중 멤버 정국은 어린 아이 같이 해맑고 순수한 미소와 개구쟁이 같은 눈빛을 보이며 버블건으로 비눗방울 놀이를 해 눈길을 끌었다.크림색 가디건에 베이지 바지를 입은 정국은 부드럽고 감미로운 분위기를 자아냈고 촉촉한 눈망울로 무수히 떠다니는 비눗방울을 지그시 바라보며 마치 하이틴 영화 속 주인공을 보는 듯한 분위기를 뿜어냈다.정국은 여심을 녹일 상큼 청량한 소년의 매력을 발산했고 자체 발광하는 눈부신 비주얼을 뽐내 시선을 강탈했다.또 멤버 뷔와 서로 비눗방울을 쏘며 한껏 신난 모습 등을 보인 정국은 광고 촬영이라기에 무색할 만큼 즐거운 에너지와 해피 바이러스를 풍기며 보는 이들을 웃음 짓게 했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr