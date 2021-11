그룹 원더걸스 출신 혜림이 근황을 전했다.혜림은 11일 자신의 인스타그램에 "우리 유빈 대표님 패션 브랜드 런칭했는데 인증샷을 안 찍을 수 없지!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.이어 "#가볍고따숩고예쁘고 I'm all prepped up for winter"이라고 덧붙였다.공개된 사진 속 원더걸스로 같이 활동한 유빈이 론칭한 브랜드 의상을 입고 인증샷을 남기고 있는 혜림의 모습이 담겨 있다.한편 혜림은 지난해 태권도 선수 신민철과 8년간의 열애 끝에 결혼에 골인했다.사진=혜림 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr