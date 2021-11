이진이 인스타그램

배우 황신혜의 딸 이진이가 빼어난 미모를 과시했다.이진이는 10일 자신의 인스타그램에 "한해가 거의 끝나갈 무렵, 새삼 주변에 대한 감사함이 더 드는것 같아 항상 고마워요. I can't believe November started last week"라는 글과 함께 여러장의 사진을 게재했다.사진 속 이진이는 일상에서 찍은 여러 사진을 공개했다. 사진 속 이진이는 80년대 황신혜의 전성기 시절 미모를 쏙 빼닮아 눈길을 끈다. 완벽한 이목구비와 비율이 감탄을 자아낸다.이진이는 모델 겸 배우로 활동중이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr