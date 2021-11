방탄소년단 정국 근엄한 카리스마 폭발 '찬란한 남신미'→흡입력 만렙 '모델 포스'

방탄소년단(BTS) 정국이 찬란한 남신미와 흡입력 만렙 모델 포스를 한껏 과시하며 시선을 압도했다.최근 휠라 공식 SNS, 유튜브 채널에서는 글로벌 모델 방탄소년단 멤버 정국의 '겨울 속 나를 표현하다 Express myself in winter. Heat Up The Winter 2021 휠라 겨울 컬렉션' 광고 영상을 새롭게 공개했다.해당 영상 속 정국은 시작부터 자기 주장 강한 짙고 뚜렷한 이목구비로 살아 숨 쉬는 듯한 조각상의 자태를 뽐내 보는 이들의 시선을 뗄 수 없게 만들었다.정국은 올 블랙 의상, 하의 후디 룩에 크림 코듀로이 다운 재킷을 멋지게 입은 후 옷 깃을 간지나게 털며 우월한 피지컬로 환상적인 전신 샷을 완성했다.또 정국은 '범접 불가' 근엄한 카리스마가 폭발하는 아우라를 뿜어내며 보는 이들을 단숨에 빨아들이는 표정, 눈빛 연기를 선보여 시선을 강탈했다.정국은 재킷 주머니에 손을 넣고 위엄 있게 양 팔을 옆으로 뻗는 등 감각적인 포즈와 카메라 앵글에 따른 탁월한 각도 등으로 스타일을 더욱 패셔너블하게 연출하는 독보적인 모델 스킬을 자랑했다.더불어 정국은 입술을 살짝 깨무는 끼부림으로 여심도 저격했고 각도를 무시하는 절대 미남의 비주얼로 눈길을 몰입시켰다.이에 "어디 왕국을 지배하는 찬란하神 남신 같음" 썸네일부터 잘생김 폭발 저절로 클릭각" "위대하다 비주얼 포스" 정국이가 입은 잠바 예뻐서 샀다고ㅋㅋ정국이에게 영업당했다" "대존잘킹 나라 하나 세울 얼굴♥" "와~저 포스 시선을 완전 휘어 잡네 미쳤다" "나래이션 발음 목소리 고막 녹네" "입술을 깨물었어?! 내 심장 저격" "역시 갓정국 갓휠라 찰떡" 등 팬들의 반응이 나타났다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr