최수영 인스타그램

최수영 인스타그램

그룹 소녀시대 출신 배우 최수영이 독특한 매력을 뽐냈다.최수영은 9일 자신의 인스타그램에 "마페보 4일 남음 My fanmeeting myfavorite Only 4 more days to go This Saturday 6PM KST See you there"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 최수영은 가슴골이 드러나도록 깊게 파인 민소매 원피스를 입고 해맑은 표정을 짓고 있다. 우월한 비율과 군살 하나 없는 몸매가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 최수영은 등이 파인 셔츠를 입고 은근한 노출을 감행해 시선을 사로잡았다.최수영은 배우 정경호(38)와 공개 열애 중이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr