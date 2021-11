'실버보이스' 방탄소년단 진, 'Yours' 깊은 울림에 전 세계가 열광

방탄소년단(BTS) 진의 '지리산' OST 메인테마곡 'Yours'가 일부 공개되며, 전 세계 팬들의 마음을 저격했다.지난 6일 방송된 tvN 15주년 특별기획 토일드라마 '지리산' 엔딩에 진이 부른 OST 'Yours'가 공개되어 OST를 손꼽아 기다리던 팬들은 열광했다.공개된 진의 'Yours'는 은빛보이스의 아름다운 미성으로 진성과 가성을 믿을 수 없을 만큼 다채롭게 오가며 시청자의 귀를 사로잡았다. 무엇보다 감성을 더한 중저음의 목소리는 듣는 이의 마음 깊은 곳까지 울림을 주며 드라마 엔딩의 몰입감을 배가시켰다.진의 'Yours'가 드라마 엔딩곡으로 공개된 후 팬들은 열광하며 트위터에서 '#석진이_Yours_박박', , '#지리산에_뜬_우리의달_석진이', 'YOURS MAIN OST', 'YOURS BY JIN TEASER'등 실트를 장악했다.'#석진이_Yours_박박'이 베트남, 대한민국, 필리핀, 러시아, 페루, 인도네시아 실시간 트렌드 1위, 월드와이드 트렌드, 인도네시아, 멕시코, 페루 실시간 트렌드 2위, 아르헨티나 실시간 트렌드 3위를 기록했으며, '#지리산에_뜬_우리의달_석진이'는 러시아 실시간 트렌드 1위, 필리핀, 대한민국, 베트남 실시간 트렌드 2위, 월드와이드 트렌드, 페루 실시간 트렌드 3위를 기록했다. 또 'YOURS MAIN OST' 월드와이드 트렌드 4위, 'YOURS BY JIN TEASER'가 월드와이드 트렌드 8위를 기록했다.진의 본명인 'Seokjin'이 필리핀, 과테말라 실시간 트렌드 5위, 말레이시아 실시간 트렌드 11위, 알제리, 아르헨티나 실시간 트렌드 13위에 오르는 등 월드와이드 트렌드와 전세계 실시간 트렌드를 뜨겁게 달구어 진의 글로벌 인기를 실감케 했다.지리산 OST, Yours, 지리산, 진이 멜론 인기 검색어 1위, 2위, 3위, 5위를 기록했다.팬들은 "노래 너무 좋아. 진이 목소리와 찰떡이야", "노래 좋을걸 알았지만 기대이상이야", "겨울지리산하고 너무 어울리잖아", "세상에 진성과 가성을 이렇게 자유롭게 오가다니!", "별빛가루 은빛가루 다 뿌렸어", "눈물나게 좋아", 빨리 풀버전 듣고 싶어", "음색이 너무 예뻐서 자꾸 듣고 싶어. 중독성 강해", "믿고 듣는 진이 솔로곡!! 넘 좋아"등 뜨거운 반응을 보이며 열광했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr