방탄소년단 진, 첫 솔로 OST 'Yours'…공개 전부터 전세계가 '들썩'

방탄소년단(BTS) 진의 첫 솔로 OST가 7일 발매된다는 소식에 전 세계의 이목이 집중되며 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다.지난 3일 tvN 토일드라마 '지리산'(극본 김은희, 연출 이응복)의 제작사 에이스토리, OST 제작사 모스트콘텐츠는 "7일 오후 6시 방탄소년단 진의 OST 'Yours'(유어스) 음원이 공개된다"고 밝혔다.방영 이전부터 발매 일자에 대한 문의가 쇄도하며 뜨거운 관심을 모은 진의 첫 솔로OST 'Yours'는 '지리산' OST의 메인테마곡으로, 음원 공개에 앞서 오는 6일, 7일 방영되는 드라마 '지리산'에서 만나볼 수 있다는 소식에 전 세계 관심이 집중됐다.진은 솔로곡 'Epiphany'(에피파니), 'Moon'(문), 'Abyss'(어비스), 'Awake'(어웨이크) 등에서 깊은 울림과 탄탄한 보컬 실력을 인정받아 왔다.진의 섬세한 가사 전달력, 청아하고 호소력 짙은 목소리, 아름다우면서도 파워풀한 가창력으로 깊은 울림을 주는 실버보이스는 드라마 '지리산'의 서사를 배가 시킬 것으로 기대된다.제작사 측도 "추후 극 내 메인타이틀로 적재적소에 삽입되어 몰입감을 극대화시킬 예정이다. 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.진 역시 방탄소년단의 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)에서 드라마 '지리산'에 노래가 언제 나오느냐고 묻는 팬에게 "'지리산' 많이 사랑해주세요. 나도 봐야지"라며 드라마를 응원하는 모습을 보였다.또 오는 7일 오후 10시 30분에 에이스토리 공식 유튜브 채널에 'Yours' 특별 뮤직비디오도 공개될 예정이란 소식에 전 세계 팬들은 환호했다.진의 지리산 OST 'Yours' 발매 소식은 국내뿐만 아니라 해외매체에서도 뜨겁게 화제가 되며 관심이 집중됐다.영국 최고의 대중음악 매거진 'NME'는 '방탄소년단 멤버 진이 부르는 K드라마 '지리산' OST가 이번 주말에 발표된다'고 게재하며 진의 솔로 OST 발매 소식을 집중 조명했다.'NME'는 'MAP OF THE SOUL : PERSONA' 앨범의 최고의 순간을 'Dionysus'에서 진의 팔세토로 꼽았으며, 진이 그 부분을 감정이 담긴 단순한 외침 그 이상으로 만들었다며 그의 강렬한 록 샤우팅을 극찬한 바 있다.북미 매체 올케이팝(allkpop)은 'tvN 드라마 '지리산'에 참여한 방탄 멤버 진의 OST 'Yours'의 발매 날짜를 확정했다'고 전했으며, 일본 매체 케이 스타일(Kstyle) 매거진은 '방탄소년단 진 참여, 드라마 지리산 OST 11월 7일 발매 결정'이라고 조명하며 큰 관심과 기대를 나타냈다.또한 미국 연예 전문매체 '숨피'(Soompi), '코리아부'(Koreaboo), 일본 K팝 전문매체 '코레포(Korepo)', 인도 현지 매체인 원인디아 뉴스(oneindia news), 브라질 메이저 미디어 'Quem'는 물론, '발리우드 라이프'(Bollywood Life), '밴드웨건'(BandWagon), '케이팝스타즈'(KpopStarz), '케이스타라이브'(KStarLive), '줌티비'(zoomtv), 'GMA News' 등 진의 OST 발매 소식이 전세계로 빠르게 이어지고 있다.'지리산'의 OST 'Yours' 발매일 확정 소식에 팬들은 트위터에 이벤트와 축하 해시로 기쁨을 나눴다.트위터에서 'JIN OST'는 말레이시아, 필리핀 실시간 트렌드 1위, 인도, 싱가폴 실시간 트렌드 2위, 미국 실시간 트렌드 6위, 월드와이드 트렌드 5위를 기록했고, 'YOURS BY JIN'이 베트남 실시간 트렌드 2위, 필리핀 실시간 트렌드 5위, 월드와이드 트렌드 12위, 'JIN OST IS COMING'이 인도 실시간 트렌드 1위, 인도네시아, 페루, 멕시코 실시간 트렌드 2위 등 전 세계 실시간 트렌드를 뜨겁게 달구며 진의 글로벌 인기를 실감케 했다.팬들은 "유어스. 제목부터 너무 좋다", "석진이로 가득찬 노래라니! 벌써부터 기대돼", "목빠지게 기다렸어. 드디어 듣네", "너무 떨려. 빨리 듣고싶어", "뮤비에 진이도 나오나? 보고싶다", "드라마와 진의 은빛보이스는 또 얼마나 찰떡일까", "두근두근 본방사수", "어떻해~ 벌써 눈물나"등 뜨거운 반응을 보였다.