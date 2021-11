가수 전소미가 부친 매튜와의 일상을 전했다.전소미는 3일 자신의 인스타그램에 "Police officer Matthew Douma(MY DAD!!!!!) Thanks for showing up What an experience had sooo much fun shooting the MV with you you look badass love you 우리 아빠아빠 뮤비출연 너무 감사합니다용 끝까지 같이 있어줘서 고마워옹 알라뷰"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 전소미가 부친 매튜와 뮤비 촬영장에서 셀카를 찍고 있다.한편 전소미는 지난 29일 데뷔 2년 만에 첫 정규앨범 'XOXO'를 발매했다.사진=전소미 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr