방탄소년단 정국 'Falling' 커버 유튜브 3일 만에 300만 '좋아요'

방탄소년단(BTS) 정국의 커버곡 'Falling'(폴링)이 유튜브에서 '3일 만에' 300만 '좋아요'를 돌파하는 초강력 인기를 보여줬다.지난 29일 정국은 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)를 통해 'Falling (Original Song: Harry Styles) by JK of BTS' 라는 제목으로 세계적 인기 뮤지션 겸 배우 '해리 스타일스'(Harry Styles)의 'Falling'(폴링) 커버 음원을 공개했다.해당 음원은 공개 이후 유튜브에서 '3일 연속'으로 전세계 인기 동영상 1위와 60개 국가에서 트렌딩되는 압도적 인기를 자랑했다.이러한 폭발적인 반응에 'Falling'커버는 공개 후 단 3일 만인 31일에 300만 '좋아요'도 기록하는 막강 파워도 보여줬다.또 'Falling'커버는 2일 기준, 1490만뷰를 넘어섰고 '4일 연속' 인기 급상승 음악 2위에 오르며 식을 줄 모르는 뜨거운 반응을 이어가고 있다.'Falling' 커버에서 정국은 도입부를 감미롭게 시작해 청아한 보이스와 아련한 음색을 바탕으로 절절한 감성을 자신만의 색깔로 풀어내 터트리며 짙은 울림과 귀 호강을 선사했다.정국은 직접 쌓은 화음으로 곡을 더욱 풍성하게 했고 절정을 향할 수록 더욱 단단한 보컬과 벨팅 창법으로 격정적인 고음을 열창하며 'Falling'을 재해석해 깊은 여운을 안겼다.한편, 데뷔 초부터 정국은 자이언티의 양화대교를 비롯해 아이유의 이런 엔딩, 크러쉬의 SOFA, Beautiful, 아이유의 이런 엔딩, 최용준의 아마도 그건, 라디의 그렇게 등 국내 가수들의 커버곡도 다수 선보여왔다.더불어 정국은 저스틴 비버의 Nothing Like Us, 2U, Peaches, Hold On, 더 키드 라로이&저스틴 비버 Stay, 브루노 마스 등의 Leave The Door Open, 토리 켈리의 Paper Hearts, 트로이 시반의 FOOLS, 찰리 푸스의 We Don't Talk Anymore, 블랙베어의 smile again, me & ur ghost, 라우브의 Never Not, 댄+쉐이 & 저스틴 비버의 10,000 Hours, 애덤 리바인의 Lost Stars 등 해외 아티스트들의 곡도 꾸준히 커버하며 가요와 팝 등 장르 불문 보컬의 스펙트럼을 보여주고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr