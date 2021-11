한혜진 인스타그램

모델 한혜진의 22살 때 모습이 공개됐다.한혜진은 2일 자신의 인스타그램 스토리에 "22 Years old me in nyc"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 한혜진은 지금과 크게 다르지 않은 모습이다. 긴 생머리에 브이라인 얼굴형이 인상적이다. 여기에 카리스마 있는 눈매에서 남다른 포스가 느껴진다.한혜진은 '연애의 참견3' '골 때리는 그녀들' 등 예능에서 활약중이다.