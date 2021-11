배우 소유진이 연극 근황을 전했다.소유진은 31일 자신의 인스타그램에 "#리어왕 첫 공을 무사히 마쳤습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 소유진은 연극 '리어왕' 공연 커튼콜에서 관객에게 인사하고 있다.이어 "부족한 부분도 많지만 이제 막이 올랐으니 연습했던 거 다져가며 그리고 또 보완해가며 우리팀 서로를 의지하고 믿고 오늘도 달려보겠습니다!! the show must go on ~ ! #예술의전당 #전석매진 #고맙습니다"라며 소감을 밝혔다.한편 소유진은 2013년 요리 연구가 백종원과 결혼해 슬하 1남 2녀를 두고 있다.사진=소유진 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr