가수 유나킴이 결혼을 2주 앞두고 근황을 전했다.유나킴은 1일 자신의 인스타그램에 "2 more weeks until I’m marrying this guy . 결혼까지 2주 딱 남았다 #happyfall"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 호박 장식이 가득한 미국의 가을 풍경을 배경으로 다정한 포즈를 취하고 있는 유나킴과 예비 신랑의 모습이 담겨 있다.한편 유나킴은 2015년 그룹 디아크로 데뷔했으며 오는 11월 14일 미국 교회에서 만난 띠동갑 연상의 연인과 웨딩마치를 울린다.사진=유나킴 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr