방탄소년단 정국 'Falling' 1000만뷰 돌파+'2일째' 전세계 인기 동영상 1위

방탄소년단(BTS) 정국의 'Falling' 커버 곡이 1000만뷰 돌파와 '2일 연속' 전세계 인기 동영상 1위에 오르는 초강력 인기를 누리고 있다.정국은 지난 29일 0시 방탄소년단 공식 유튜브 채널을 통해 세계적인 팝 가수 '해리 스타일스'(Harry Styles)의 'Falling'(폴링) 커버 음원 영상을 공개했고 30일 오전 6시경 1000만뷰를 돌파했다.또 30일(한국시간) 유럽의 빌보드라고도 불리는 세계적 권위의 월드 뮤직 어워드(WMA)는 "방탄소년단 정국의 커버 'Falling'은 유튜브 역사상 24시간 안에 최다 '좋아요' 240만을 얻은 솔로이스트의 오디오 뮤직비디오이며 공개 24시간 이내 '최다' 조회수 900만, '최다' 좋아요, '최다' 댓글 26만 4천을 얻은 오디오 커버이다" 라며 'Falling' 커버 음원 영상의 유튜브 역대 신기록 달성을 SNS계정을 통해 전했다.'Falling'은 '2일 연속'으로 유튜브 뮤직 카테고리 월드와이드(전세계) 인기 동영상 1위와 실시간 인기 동영상 4위까지 올랐고 60개 국가에서 트렌딩되며 압도적인 글로벌 인기를 과시했다.또한 해당 커버곡 공개 이후 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터에서는 'JUNGKOOK'이 월드와이드(전세계) 트렌드 1위, 'JUNGKOOK', 'Jungkook' 등이 미국, 영국 등 1위를 비롯해 92개 국가 실시간 트렌드에도 오르며 전세계의 뜨거운 반응을 보여줬다.정국은 'Falling'의 도입부를 감미롭고 부드럽게 장식하며 청아한 보이스와 아련한 음색으로 절절한 감성을 자신만의 색깔로 끌어 올리며 짙은 여운과 귀 호강을 안겨줬다.정국은 직접 쌓은 화음으로 곡에 짙은 울림을 더했고 후렴구로 갈 수록 더욱 단단한 보컬로 폭발적인 고음을 완벽 열창하며 귀를 강탈했다.정국은 호흡부터 감정선까지 흐트러짐 없이 컨트롤하는 뛰어난 보컬 스킬을 자랑했고 미세한 떨림의 바이브레이션으로 애절함을 더욱 배가 시키며 '감성 보컬'의 독보적인 가창력을 뽐냈다.한편, 데뷔 초부터 정국은 자이언티의 양화대교, 아이유의 이런 엔딩, 크러쉬의 SOFA, Beautiful, 박원의 ‘All Of My Life’, 노력, 최용준의 아마도 그건, 라디의 그렇게 등 국내 가수의 커버곡도 꾸준히 선보였다.더불어 정국은 저스틴 비버의 Nothing Like Us, 2U, Peaches, Hold On, 더 키드 라로이&저스틴 비버 Stay, 댄+쉐이 & 저스틴 비버의 10,000 Hours, 브루노 마스 등의 Leave The Door Open, 트로이 시반의 FOOLS, 찰리 푸스의 We Don't Talk Anymore, 토리 켈리의 Paper Hearts, 블랙베어의 smile again, me & ur ghost, 라우브의 Never Not, 애덤 리바인의 Lost Stars 등 해외 아티스트들의 곡 커버도 지속적으로 공개하며 장르를 넘나드는 자신만의 다방면 보컬 역량을 보여주고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr