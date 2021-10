방탄소년단 정국 퓨어한 눈빛+러블리한 보조개 미소 '자체 발광 아우라'

방탄소년단(BTS) 정국이 맑고 영롱한 귀공자 자태로 시선을 사로잡았다.최근 'Hyundai Lifestyle'(현대 라이프스타일) 공식 인스타그램에서는 글로벌 브랜드 홍보 대사 방탄소년단의 'Pass2Gen1'릴레이 챌린지 사진과 영상을 공개했다.이 중 멤버 정국은 "I'll pass clean ocean to Gen 1"(깨끗한 바다를 미래 세대인 '제너레이션 1'에게 물려주겠다) 라며 미래 세대에 깨끗한 환경을 물려주겠다는 의지가 담긴 메시지를 전해 눈길을 끌었다.또 정국은 "What will you pass to Gen 1?"(당신은 '제너레이션 1'에게 무엇을 물려줄 것인가?) 라는 질문으로 챌리지 동참을 이끌었고 수준급 영어 발음과 친근한 표정 하나 하나로 전달력을 더욱 배가 시켰다.정국은 퓨어한 눈빛과 애교살과 보조개가 돋보이는 사랑스러운 미소로 선한 무드를 자아내면서 보는 이들을 매료시켰다.더불어 정국은 눈부시게 투명한 피부가 돋보이는 자체 발광하는 아우라로 청순한 비주얼도 뽐내며 시선을 집중시켰다.이를 본 팬들은 "영어 발음 너무 좋고 선한 인상이 귀와 눈을 사로잡네" "영롱 청초 청순한 정국이 광고랑 찰떡" "순수한 눈 웃음 보조개 미소♥" "정국이 자체 발광 아우라 눈부셔" "청순함이 넘쳐 흐른다~ 사람이 이렇게 맑을 수가ㅜ" "맑은 저 미소에 심장이 사르르 녹아" "저 사랑스러운 미소를 보고 안 사랑할 수가 없겠다" "보고만 있어도 광대가 하늘 위로 솟구친다~" 등 뜨거운 반응을 나타냈다.한편, 현대자동차는 방탄소년단과 함께 탄소중립의 개념과 중요성을 설명하는 '익스펙팅젠원(#ExpectingGen1)' 캠페인을 실시한다고 밝혔다.이와 함께 디지털 영상을 공개하면서 '틱톡', 인스타그램 '릴스', 유튜브 '쇼츠'를 활용해 고객들이 직접 참여할 수 있는 이벤트도 동시에 실시한다.이는 방탄소년단이 설명하는 메시지가 담긴 댄스 챌린지(#Move4Gen1), 릴레이 챌린지(#Pass2Gen1)를 시청한 뒤 각자의 콘텐츠를 만들어 틱톡 등 플랫폼으로 공유하면 현대차 이벤트에 참여할 수 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr