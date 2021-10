사진=박효주 인스타그램

배우 박효주, 송혜교, 최희서가 워맨스 케미를 뽐냈다.박효주는 28일 자신의 인스타그램에 "YES! WE ARE! #womance #지금헤어지는중입니다"라고 글을 올렸다. 함께 게시한 흑백사진에는 SBS 새 금토드라마 '지금, 헤어지는 중입니다'를 함께 찍고 있는 박효주와 송혜교, 최희서의 모습이 보인다. 세 사람은 비슷한 포즈와 장난스러운 표정으로 사진을 찍었다. 세 사람의 절친한 케미가 훈훈함을 자아낸다.박효주, 송혜교, 최희서가 출연하는 '지금, 헤어지는 중입니다'는 오는 11월 12일 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr