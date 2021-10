서현 인스타그램

소녀시대 멤버이자 배우인 서현이 오픈카를 타고 힙한 매력을 뽐냈다.서현은 27일 자신의 인스타그램에 "Do u want me to pick u up?"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 서현은 가죽 재킷에 스커트를 매치, 털모자와 선글라스로 힙한 스타일을 선보였다. 특히 독일 수입차를 타고 한껏 럭셔리한 분위기를 드러내 눈길을 끌었다.서현은 현재 새 드라마 '징크스의 연인' 촬영에 한창이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr