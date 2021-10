방탄소년단 지민 '전설'의 생일 클라스→약350 공식계정 및 언론 매체 릴레이 축하 '슈퍼스타는 달라'

방탄소년단 지민의 27세 생일을 입을 다물지 못할 만큼의 세계 공식 계정 및 언론 매체들이 축하에 나서 '지민급 인기'의 세계적 명성을 입증했다.'짐토버(Jimin+October) 축제의 하이라이트인 13일 지민의 생일되기 전부터 공식계정들이 시동을 걸었다.'비틀즈 스토리'(Beatles Story), 구글(Google), 텀블러(Tumblr), 페이스북(Facebook App), 마이크로소프트 스토어(MicrosoftStore), 유니세프, BBC 라디오1, MTA, 미국 NBC 간판 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런', 앨르 재팬(ELLEJAPAN), InStyle, 매그넘(Magnum), 영국 프링글스(Pringles), 토트넘 홋스퍼, 음악 스트리밍 서비스 스포티파이(Spotify), 소니 뮤직, 영국 유명 레이블 'RCA Records UK', 브라질 유명 시상식 'BreakTudo Awards' 주최 'BreakTudo', 연예 전문지 트랙리스트(Tracklist)등 수십 개의 아이하트라디오 산하 라디오 채널 등 외에 각국의 공식 계정들과 세계 주요 언론 매체들 약 350건이 넘는 축하 메시지 및 특별 기사가 짐토버 내내 쏟아졌다.그중 세계 최대 가사 및 음악정보 웹사이트 지니어스(Genius) 한국 공식 계정은 지민의 솔로곡 '필터'(Filter), 자작곡 '약속'과 지민이 작사, 작곡에 참여해 세계 언론 매체와 팬들을 매료시킨 '병'(Dis-ease)의 브릿지 가사 등으로 특별 축하에 나섰다.영국 아마존 뮤직은 '방탄소년단의 지민이라는 전설의 생일을 축하한다'라고 해 세계 팬들의 뜨거운 호응을 받았으며, 트위터 뮤직은 지민의 신조어이자 유행어를 담은 'OUR LACHIMOLALA'라는 센스 있는 글과 보라색 하트로 축하했다.일본 스트리밍 플랫폼 AWA는 '남다른 노력가로, 어떤 때에도 스테이지에 모든 것을 거는 모습에 몇 번이나 감동을 받아 왔는지 모른다. 누구에게나 존경받고 사랑받는 지민'이라며 지민이 생일을 맞아 소중한 사람들과 함께 행복한 시간을 보내길 소원했다.월드뮤직 어워드(WORLD MUSIC AWORD, WMA)는 'BTS의 멋지고, 재능있고, 놀라운 댄서, 놀라운 보컬과 아름다운 소울, 원앤온리(One & Only) 지민'이라는 최상의 찬사로 축하했다.글로벌 매체 'The Tempest'는 '한국, 서울에 여러분을 이해해 주는 사람이 있다는 것을 기억하세요'라는 지민의 유튜브 가상 졸업식 '디어 클래스 오브 2020(Dear Class of 2020)' 연설을 게재하며 '방탄소년단의 빛나는 댄서, 멋진 보컬, 그리고 '귀엽고 섹시하고 사랑스러운', BTS와 아미의 위로의 원천 박지민의 생일을 축하한다'고 전했다.이외에 다양한 분야의 공식계정들도 나서 축하했으며 생일 전후로 짐토버 내내 축하글이 쏟아져 '글로벌 잇보이 클라스란 이런 것' 이라는 위엄을 보여줬다.지민의 생일은 각국에서 펼쳐지는 화려하고 성대한 이벤트와 지민의 선한 영향력을 이어받은 기부 프로젝트로 지민의 생일 달 10월 내내 세계 팬들의 축제가 펼쳐지는 가운데 셀럽들 뿐만 아니라 '공식 계정의 원픽' 답게 공식 계정과 언론 매체들이 축하 릴레이를 펼치고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr