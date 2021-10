방탄소년단 정국 자작곡 Still With You+커버곡 IF YOU 총 2곡 '사클' 톱50 차트 1위

방탄소년단(BTS) 메인 보컬 정국의 자작곡과 커버곡이 사운드클라우드 차트에서 1위를 동시에 차지하는 압도적 음원 파워를 과시했다.지난 25일 정국의 자작곡 '스틸 위드 유'(Still With You)는 글로벌 음원 공유 사이트 사운드클라우드의 톱50(Top50) 차트의 팝(Pop) 부분에서 지난주에 이어 1위를 차지하는 강력한 음원 인기를 과시했다.또 정국이 MBC '복면가왕'에서 부른 빅뱅의 'IF YOU' 커버가 톱50 차트의 알앤비 & 소울(R&B & Soul) 부분에서도 1위에 오르는 음원 저력을 보였다.최근 '스틸 위드 유' 는 사운드클라우드에서 7700만 스트리밍, 151만 '좋아요'도 기록하며 식을 줄 모르는 뜨거운 음원 인기도 보여줬다.사운드클라우드의 톱50(Top50) 차트에서는 정국의 또 다른 커버곡 '10000 Hours' 과 솔로곡 'Euphoria'(유포리아) 믹스 버전이 팝(Pop) 부분에서 각각 7위, 9위를 차지하는 등 자작곡, 커버곡, 솔로곡 총 3곡을 지난 주에 이어 상위 TOP 10위 안에 또 다시 안착시키며 명실상부한 보컬 파워도 자랑했다.한편, 톱50은 사운드클라우드에서 1주일 동안 가장 많이 스트리밍된 트랙을 집계한 차트이다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr