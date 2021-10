방탄소년단 정국 상큼 눈빛X비타민 미소 '러블리 완소남' 첫사랑남 매력

방탄소년단(BTS) 정국이 러블리 완소남(완전 소중한 남자) 매력으로 전세계 팬심을 사로잡았다.최근 방탄소년단 공식 트위터에서는 오늘 24일 개최할 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' 온라인 콘서트를 알리며 멤버들의 다채로운 매력이 담긴 사진을 각각 게재했다.이 중 멤버 정국은 옆으로 걷다가 순간 멈춘 듯 기울어진 스탠드 마이크를 잡고 장난꾸러기 같은 표정을 지으며 귀여운 모습을 보여 눈길을 끌었다.정국은 정면을 향해 상큼한 눈빛과 비타민 같은 미소를 날리면서 통통 튀는 밝고 싱그러운 무드를 한껏 풍겼다.또 정국은 네이비 컬러의 상, 하의에 흰 티셔츠, 스티커즈를 스타일링한 깔끔한 캐주얼룩으로 설렘을 유발하는 달콤한 첫사랑남 같은 매력도 자아냈다.정국은 시원 시원하고 맑은 이목구비로 물오른 청량 비주얼도 자랑했고 마치 만화를 찢고 나온 '만찢남' 자태를 뽐내 콘서트에 대한 팬들의 기대감을 배가 시켰다.이를 본 팬들은 "정국이 너무 상큼해~콘서트 너무 기대" "전꾀꼬리씨 만날 생각에 너무 떨림" "정국이 마이크 잡고 있는 것만 봐도 벌써 기대!" "전정국 미모 감동 실화♥" "벌써 부터 멋짐 폭발이야 전정국" "정국이 완전 만인의 첫사랑 재질 달콤해♥" "나 전정국 스탠드 마이크 처돌이ㅠㅠㅠㅠ" "이번에 또 무대 찢어버릴 정국이 생각하면 쾌감 쩐다" 등 기대감을 드러냈다.한편, 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' 온라인 콘서트는 21일(한국시간) 오후 6시 30분에 개최된다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr