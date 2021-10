방탄소년단 뷔, 휠라 개인 광고 영상 100만 뷰 돌파

방탄소년단 뷔의 개인 광고영상이 최다, 최초 기록을 연이어 경신하며 존재감을 입증하고 있다.방탄소년단이 광고모델로 나선 휠라코리아와 클라우드맥주는 공식 SNS를 통해 멤버들의 광고 영상을 게재하고 있다.지난 7일, 휠라코리아가 유튜브에 공개한 'Run Your Race - V ver'이 121만 뷰를 돌파하며 인기 고공행진 중이다. 영상에서 뷔는 화이트 런닝 재킷과 블랙 쇼트팬츠에 레깅스를 입고 체대오빠미를 발산하며 액티브한 포즈를 연출해 광고효과를 극대화했다.휠라코리아가 공개한 멤버별로 공개한 광고 영상 중 뷔의 'Go Beyond - V ver' 역시 최근 231만 뷰를 돌파하며 멤버별 개인 영상 중 가장 높은 조회수를 기록하고 있다.방탄소년단과 롯데칠성의 클라우드 맥주의 협업이 발표된 후 공개된 프리런칭 광고 영상에서 뷔는 메인 모델로 선정돼 탄산맥주의 신선함을 잘 표현해 호평을 받았으며 프리런칭 광고는 광고전문평가 매체가 선정한 인기 광고 1위에 등극했으며 현재 349만 뷰를 기록하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다.클라우드 맥주가 유튜브 공식채널에 공개한 개인 영상 중 '뷔의 생생한 목넘김' 영상은 멤버 중 최초 100만 뷰를 돌파했으며 22일 현재, 클라우드 맥주 개인 영상 중 가장 높은 조회수인 137만 뷰를 경신했다.뷔의 광고 영상이 인기를 끌고 있는 것은 광고모델로서의 뷔의 위상을 입증한다. 뷔는 해외 경제 전문지로부터 블랙핑크의 제니, 수지, 소녀시대의 윤아와 함께 "가장 비싼 광고 모델 아이돌 4명"에 남자 아이돌로는 유일하게 선정된 바 있다.또한 최근 서울에서 열린 메타버스NFP비즈니스 포럼에서 노준형 롯데정보통신 대표는 "메타버스가 성공하려면 매우 현실적이고 몰입감 있는 경험이 중요하다"고 발표하며 메타버스의 뷔를 메타버스의 대표 인물로 선정하면 국내외에서 성공할 것이라고 밝혀, 광고계가 주목하고 있는 뷔의 위상을 짐작케 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr