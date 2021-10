방탄소년단 정국 '탄소중립 챌린지' 유창한 영어 발음, 영롱한 미소년 자태

방탄소년단(BTS) 정국이 영어, 춤까지 퍼펙트한 '황금 막내'의 매력으로 전세계 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 HyundaiWorldwide(현대월드와이드)는 공식 유튜브, 틱톡, SNS 등을 통해 글로벌 브랜드 홍보 대사 방탄소년단의 '익스펙팅젠원(#ExpectingGen1)'캠페인 챌린지 영상을 공개했다.이 중 멤버 정국은 "Join our #Move4Gen1 challenge and follow the moves 'plus, minus and zero' representing the concept of carbon neutrality"(우리 #Move4Gen1 운동에 참여하시고 탄소 중립을 나타내는 '+ - 0' 춤을 따라해 보세요) 라는 영어 내레이션을 유창한 발음과 감미로운 보이스 톤으로 완벽 전달해 귀를 사로잡으며 눈길을 끌었다.이후 정국은 팝핀을 포인트로 곁들인 + - 0 밸런스 댄스를 칼각, 칼박으로 귀엽고 발랄하게 추면서 손 키스로 마지막을 화려하게 장식해 시선을 강탈했다.정국은 크림 컬러의 가디건, 베이지 면 바지를 우월한 비율로 남다르게 소화하면서 부드럽고 다정한 남자 친구 같은 매력을 한껏 발산했다.또 정국은 사랑스러운 미소와 달달한 눈 맞춤으로 팬들을 설레게 했다. 정국은 기품 넘치는 우아함부터 소년 같은 무드에서 풍기는 청량하고 순수한 매력도 한껏 자아냈다.더불어 정국은 눈부시게 맑은 피부가 돋보이는 찬란한 비주얼로 영롱한 미소년 자태를 뽐냈다.이에 "정국이 영어 댄스 비주얼 다 펄펙트♥베스트 오브 베스트" "영어 발음도 귀염 뽀작 댄스도 간지 쩐다" "정국이 발음이랑 억양 진짜 좋아. 넌 대체 못하는게 뭐니 ㅠㅠ" "캬아~ 발음 노래 춤 뭐 하나 빠지는게 없구나" "맑고 눈부신 소년 같은 정국이~미소년이야" "이렇게 귀여운 춤도 특별하고 힙하게 만드네 역시 춤신 춤왕" "우리 황금막내 오구오구~" "정구기 영어 발음, 춤에 중독됨 무한 반복 중" 등 반응도 나타났다.한편, 지난 20일 현대자동차는 방탄소년단과 함께 '탄소중립'의 중요성과 브랜드 메시지를 전파하기 위한 디지털 이벤트 영상을 공개하고 참여형 캠페인 '#ExpectingGen1' 캠페인을 실시한다고 밝혔다.현대차 글로벌 커뮤니케이션의 일환으로 추진되는 'ExpectingGen1' 캠페인에는 '틱톡', 인스타그램 '릴스', 유튜브 '쇼츠' 등 다양한 소셜 채널을 통해 참여할 수 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr