방탄소년단 정국 美 NBC '선데이 나이트 풋볼' 공계 등장 "더 끝내주는 블루 헤어는?"

방탄소년단(BTS) 정국이 미국 방송 NBC의 '선데이 나이트 풋볼'(NBC Sunday Night Football) 공식 계정에 등장해 팬들의 이목이 쏠렸다.최근 미국 NBC 내셔널 풋볼 리그 경기 TV 중계 방송인 Sunday Night Football은 트위터 공식 계정을 통해 'Who rocks blue hair better': Jungkook from #BTS or DK Metcalf?'(누구 블루 헤어가 더 끝내주나요: BTS의 정국 또는 DK 멧카프?)라는 글과 함께 방탄소년단 정국 그리고 미식 축구(풋볼) 선수 'DK 멧카프'(DK Metcalf)의 사진을 각각 게재했다.해당 정국의 사진은 지난 2월 '셀프 염색 :) #JJK'이라는 글과 함께 공식 트위터에 공개한 사진이다.이는 정국이 자신의 장발을 파란색으로 직접 염색한 후 연습실로 보이는 곳의 거울 앞에서 찍은 셀카로 당시 전세계 팬들 사이에서 뜨거운 화제를 모은 바 있다.또 정국과 반대로 숏컷의 파란 머리를 뽐내고 있는 'DK 멧카프'는 미국프로풋볼(NFL) 시애틀 시호스크의 와이드 리시버로 활약 중인 선수이다.이에 한국을 대표하는 그룹 아이돌 멤버와 미국 인기 스포츠 1위인 풋볼 리그에서 뛰고 있는 선수가 해당 게시물에서 어깨를 나란히 하고 있어 큰 관심이 나타났다.또 두 사람의 머리카락은 같은 파란색이지만 자신들만의 개성 넘치는 헤어 스타일과 분위기로 서로 다른 매력과 멋짐을 뽐내 흥미로움을 더했다.해당 게시물의 댓글에는 정국의 파란 머리 사진이 쏟아졌고 "정국이 파란 머리가 끝내줬지. 그의 파란 머리 트윗도 300만 '좋아요'를 받았다. Worldwide IT Boy & SNS킹!" "호크스를 사랑하지만 정국의 파란 머리가 더 잘 어울립니다" "나는 여기에 분명한 승자가 있다고 생각한다 물론 전정국" "정국의 파란 머리 셀카는 트위터에서 300만개 이상의 '좋아요'를 받았다. 그것만으로도 많은 것을 말해준다" 등의 반응이 이어졌다.국내에서는 "미국에서 정국이 존재감!! 정국아 니가 왜 거기서 나와~" "미국 인기 방송 공계에서 또 등장한 정국이 인기, 영향력, 인지도 최고" "무뜬금 소환 ㅋㅋ 이미 설명이 필요 없는 고유명사" "우리 꾸꾸는 셀프 염색이라 더 남다르다구~" 등 미국의 인기 스포츠 풋볼 리그 중계 방송 공식 계정에 현지 선수와 함께 나란히 언급된 것은 대중들에게 알려진 정국의 강력한 인지도를 실감할 수 있다는 반응도 나타났다.지난 16일에는 일본 개그맨 오사다 쇼헤이(おさだしょうへい)가 방탄소년단 '버터'(Butter) 뮤직 비디오 속 정국의 모습을 그대로 재현한 사진을 트위터를 통해 공개해 큰 주목을 받았다.그는 정국의 파란 장발과 똑같은 화이트 트레이닝복 세트를 입고 눈썹 피어싱부터 제스처까지 디테일하게 '복붙'한 모습으로 눈길을 끌었다.한편, '셀프 염색 :) #JJK'는 현재 300만 이상 '좋아요', 117만 이상 리트윗을 얻었고, 전세계 최다 좋아요 트윗 15위, 전세계 최다 리트윗 트윗 18위에 오르는 압도적인 인기를 보여주고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr