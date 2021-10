방탄소년단 진, 실버 보이스 매력을 뽐낸 MTV 언플러그드 비하인드

방탄소년단(BTS) 진이 감미로운 실버 보이스 라이브 매력을 뽐내며 전 세계 팬들의 마음을 사로잡았다.방탄소년단은 지난 18일 공식 유튜브 채널인 '방탄 티비(BANGTANTV)'를 통해 '2021 MTV 언플러그드(Unplugged)'의 비하인드 영상을 공개했다.지난 2월 한국 아티스트 최초로 출연한 MTV 언플러그드에서 'Life Goes On', '다이너마이트', 잠시' 등의 앨범 'BE' 수록곡과 'Fix you'의 커버곡을 선보였다.첫 곡인 '잠시'무대에 진은 포근한 브라운 헤어에 체크 셔츠와 청바지를 입은 청춘 영화의 주인공 같은 배우 모습으로 등장해 이목이 집중됐다.진은 무대 세트장에 준비되어 있던 오락기로 게임을 즐기는 아이 같은 귀여운 모습을 보이다가도 촬영이 시작되면 프로다운 집중력을 발휘, 무반주임에도 흔들림 없는 생생한 라이브 실력으로 환호를 자아냈다.특히 평소 인터뷰를 통해 콜드 플레이의 팬이라고 밝힌 실버 보이스 진은 픽스 유(Fix You)무대 영상을 통해 감미롭고 부드러운 깊은 울림을 주는 단단한 음색으로 단숨에 듣는 이들을 빠져들게 했다.진은 '블루 앤 그레이'와 라이프 고즈 온', 마지막 무대인 '다이너마이트' 까지 오랜 촬영 시간에도 지치는 모습 없이 밝고 상쾌한 에너지로 화기애애한 분위기를 이끌면서 녹화를 성공적으로 마쳤다.라이브 보컬 킹 진은 당시 MTV 언플러그드 무대에서 아름다운 가성과 진성, 폭발적인 고음 라이브 실력으로 그 명성을 입증했다.언플러그드 무대 후에 닉네임 '핑크 마이크 가이'진에게 수많은 사람들의 관심이 쏟아졌다.한편 진은 tvN 새 드라마 ‘지리산’의 OST 참여 소식이 전해지면서 또 한 번 글로벌 팬들의 뜨거운 조명을 받고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr