방탄소년단 정국 반려견도 글로벌 슈퍼 스타 '도베르만' 구글 트렌드 장악

방탄소년단(BTS) 정국의 반려견이 '인더숲 BTS편'에서 첫 공개된 이후 전세계에서 뜨거운 관심과 인기가 나타났다.지난 16일 JTBC, 위버스에서는 리얼리티 프로그램 'IN THE SOOP'(인더숲) BTS 편' 시즌 2가 첫 방송됐다.당일 방송에서는 멤버들이 숙소에 도착해 함께 또는 혼자만의 시간을 보내는 다채로운 장면들이 그려졌다.특히, 이날 방송에서는 정국의 반려견이자 제 8의 멤버 '전 밤이 함께 동행했고 '밤이 아빠'로 교감하고 아직 어린 '밤'이를 육아하는 장면이 공개되면서 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 한국 실시간 트렌드에 '도베르만'이 1위, '정구기 강아지'가 8위, 'Jeon Bam'은 전세계 트렌드 16위에 오르는 등 뜨거운 화제를 모았다.이와 함께 '전 밤'은 글로벌 쇼트폼 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)에서도 남다른 인기를 자랑했다.틱톡에서 해시태그 #jeonbam은 인더숲 방송 하루도 채 되지 않아 1000만뷰를 기록했고 '#jungkookbam' 은 120만뷰를 나타내는 폭발적인 인기를 얻었다.또 전세계 구글 트렌드에서 'Doberman'(미국 영국식) 관련 주제 1위에 '정국'이 올랐고 관련 검색어 1위에는 jeon bam, 2위 bam jungkook, 3위 jungkook dog, 4위 jungkook dog breed 5위 jungkook 6위 jungkook doberman, 7위 doberman de jungkook, 8위 bam, 9위 jeon bam dog, 10위 bts in the soop season2 등 Top 15위안에 정국과 반려견 '전 밤'에 대한 단어들이 장악했고 검색 수치도 폭발적으로 급 상승해 세계적인 관심과 압도적 인기를 엿보게 했다.전세계 구글 트렌드에서 'Dobermann'(독일식) 관련 주제 1위에도 '정국'이 랭크됐고 관련 검색어 1위에는 Jungkook dog, 2위 Jungkook bam, 3위 Jeon bam이 올랐다.인더숲에서 정국은 케이지 훈련, 배변 훈련 등을 능숙하게 시키며 반려견을 위해 가구 배치를 비롯해 몸으로 놀아주기, 폭풍 칭찬 등 '밤이 아빠'로서 자식 대하듯 특별한 사랑을 보여줘 훈훈함과 감동을 안겼다.지난 16일에는 미국 TV 드라마 '워킹 데드'(The Walking Dead), 영화 '위대한 개츠비'에 출연한 배우이자 모델인 '다니엘 뉴먼'(Daniel Newman)이 자신의 트위터를 통해 'jungkook & bam . I want that dog!'(정국 & 밤 . 나는 그 개를 원해요) 라는 글과 함께 정국의 반려견의 모습이 담긴 영상을 게재하며 애정과 관심을 나타냈다.18일 기준 #jeonbam은 틱톡에서 1680만뷰를 나타냈다.한편, 정국은 틱톡에서 #jungkook 으로 776억만뷰를 넘어섰고 전세계 개인 인물 조회수 1위를 기록하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr