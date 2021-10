방탄소년단 진, 솔로곡 '에피파니' MV 1억뷰 돌파

방탄소년단(BTS) 진의 '에피파니'(Epiphany) 뮤직비디오가 1억뷰를 넘어서며 식지 않는 뜨거운 인기를 보여줬다.

방탄소년단 앨범 LOVE YOURSELF 結 'Answer'에 수록된 진의 솔로곡 ‘에피파니’ 뮤직비디오 유튜브 조회수가 14일 오전 11시 40분경 1억뷰를 돌파했다.

진의 '에피파니'는 자기긍정의 메시지로 많은 팬들에게 힐링과 따뜻한 위로를 안기며 발매된 지 3년이 지난 오늘까지도 큰 사랑을 받고 있는 곡이다.

진의 솔로곡 '에피파니'는 세계 최대 음원 플랫폼 '스포티파이'(Spotify)에서 1억 5300만 이상의 스트리밍을 돌파했으며 아이튠즈에서도 74개국 톱 송 1위를 기록하는 등 강력한 음원 파워를 과시하고 있다.

뿐만 아니라 진은 스포티파이에서 10월 첫째주, 한국 남자 솔로 아티스트 중 최다 팔로워 1위를 기록하며 폭발적인 반응을 이끌고 있다.

‘에피파니’는 진의 맑은 음색과 호소력 짙은 목소리, 풍부한 가사 표현력으로 많은 해외 매체와 전문가의 극찬을 받으며 꾸준히 재조명되어 왔다.

특히 미국 매체 올케이팝(allkpop)은 최근 멕시코 자폐 소년에게 믿을 수 없는 기적을 주었던 감동적인 기사와 함께 한국 아티스트가 발표한 가장 전설적인 노래들 중 하나이고, 사람들에게 미치는 영향력이 막대하다고 전하며 '에피파니'에 대한 극찬을 아끼지 않았다.

이날 '에피파니' 뮤직비디오 1억뷰 달성 소식에 팬들은 트위터에서 이벤트와 축하 해시로 기쁨을 나누었다.

'#EpiphanyMV100M', '# 빛나는_석진이의_에피파니_1억뷰'가 월드와이드 트렌드 1위, 2위, 대한민국 실시간 트렌드 1, 2위를 기록했고 인도네시아, 과테말라, 에콰도르, 페루, 필리핀, 베트남 실시간 트렌드 1위, 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나 실시간 트렌드 2위, 싱가포르, 말레이시아 실시간 트렌드 3위, 도미니카 공화국, 브라질 실시간 트렌드 4위, 인도 실시간 트렌드 6위, 칠레 실시간 트렌드 8위 등 전 세계 실시간 트렌드를 뜨겁게 달구며 진의 글로벌 인기를 실감케했다.

또 'CONGRATULATIONS JIN', 'SO PROUD OF YOU SEOKJIN'이 월드와이드 트렌드 10위와 25위를 장식했다.

김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr