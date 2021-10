방탄소년단 정국 'Still With You' 55만 샤잠 돌파→'사클' 톱50 차트 1위

방탄소년단(BTS) 정국의 'Still With You'(스틸 위드 유)가 샤잠(Shazam)에서 압도적인 글로벌 음원 인기를 누리고 있다.최근 글로벌 음원 검색 어플 샤잠에서 정국의 자작곡이자 솔로곡인 'Still With You'가 55만 샤잠을 넘어서는 독보적인 인기를 보여줬다.지난 9일(한국시간)에는 'Still With You'가 샤잠의 글로벌 K팝 Top 200차트에서 25위에 오르기도 했다.'Still With You' 는 작년 6월 사운드클라우드에 'Still With You by JK of BTS' 라는 제목으로 무료 발매한 곡이다.'Still With You' 는 발표 1년이 지났지만, 지난 주에 이어 사운드클라우드 톱50(Top50) 차트의 팝(Pop) 부분에서 1위를 차지하며 해당 플랫폼에서 건재하고 막강한 음원 인기를 과시했다.또 'Still With You' 는 사운드클라우드에서 150만 '좋아요'를 얻는 등 식을 줄 모르는 인기 고공 행진을 이어가고 있다.정국은 알앤비, 팝, 발라드, 재즈, 랩 장르 등 장르불문한 보컬력과 유니크한 음색, 섬세한 감성으로 그룹 곡 외에도 꾸준한 커버곡 공개와 컬래버레이션 작업으로 메인 보컬의 역량을 증명하고 있다.한편, 지난 8월에는 정국이 'Euphoria'(유포리아)와 'Still With You' 로 샤잠에서 50만 샤잠 솔로 2곡을 보유한 최초의 한국 아이돌이라는 음원 기록을 세우기도 했다김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr