방탄소년단 정국 '다크·시크' 마성 카리스마X슬림·탄탄 '숨멎' 피지컬

방탄소년단(BTS) 정국이 다크 시크한 마성의 카리스마로 시선을 압도시켰다.







지난 12일 휠라 코리아는 SNS를 통해 '달리는 마음까지 경쾌하게 Lightly up to the running heart' 라는 주제 하에 '뉴런 3 임펄스 러닝화', '퍼포먼스 아노락 자켓', '하이브리드 우븐 레깅스 쇼트' 등 제품을 착용한 글로벌 모델 방탄소년단 멤버 정국의 화보 사진을 새롭게 공개했다.







해당 화보 사진 속에서 정국은 깔끔한 올 블랙 트레이닝 룩에 오렌지 컬러가 포인트인 러닝화를 매칭한 스타일을 특유의 힙하고 우아한 포스로 환상적이게 소화하면서 깊고 강렬한 눈빛으로 화보 속에 시선을 집중 시키게 만들었다.







정국은 운동으로 만들어진 슬림하고 탄탄한 피지컬로 스타일에 섹시한 남성미를 더했고 순간 숨이 멎을 듯한 치명적인 아우라로 보는 이들을 단번에 매료시켰다.







또 정국은 착용한 제품들의 매력을 제대로 살리는 탁월한 포즈를 비롯해 감각적인 표정 등을 연출하며 화보 천재의 면모도 자랑했다.







이를 본 팬들은 "비주얼 피지컬 눈빛 숨멎 3단 콤보♥" "물오른 잘생김!! 소화력 만렙 찢었다" "미친 존잘력 체대미 뿜뿜 ㅜㅜ" "피지컬 심장 멎겠다♥반바지에 지갑이 절로 문을 연다구" "갓정국 화보의 神" "눈빛 카리스마에 완전 빨려 든다" "패션의 완성은 전정국" "화보 연출한 거 소름이다 이젠 완전 프로네~화보 천재 정국이" "역시 갓정국 갓휠라 환상적이다" 등 뜨거운 반응을 나타냈다.