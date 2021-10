'방탄소년단 지민' 27개 별 선물받은 27세 생일...스타도 팬들도 로맨틱 끝판왕

방탄소년단 지민이 27개의 별을 선물받아 '지민 유니버스'를 만든다.지민의 27번째 생일을 기념해 지민의 팬 베이스 'PJM Magazine'을 주축으로 세계 각국의 팬들이 지민의 영문 본명 'Park Jimin'등 다양한 닉네임으로 27개의 별을 선물, 특별한 선물이 화제다.각 인증서에는 별의 방위각과 고도로 별의 위치를 나타내는 좌표와 'Filter Jimin', 'Serendipity Jimin', 'Our Promise Jimin' 등 지민의 솔로곡 제목을 담은 닉네임, K팝 프론트맨 지민의 명성과 팬들의 자부심을 느끼게 하는 'Jimin Kpop's Frontman', 'Jimin Kpop's Frontman', 'Jimin King Of Kpop', My Pride Jimin', 'Jimin's Korea's IT Boy' 등이 적혀있다.이외에도 지민이 최초로 만든 신조어 '큐티섹시러블리'를 본뜬 'Cutie, Sexy, Lovely Jimin'을 비롯해 'Baby Mochi', 'Baby J', 'Chim Chim', 'Busan Prince Jimin' 등 지민만의 고유 수식어로 지은 이름과 'Providence of the Univers Jimin', 'Jimin Rookie's Bible', Jimin Dance God', 'Jimin Stage Genius' 등 뛰어난 실력과 업적등을 담아 지민별의 이름을 지어 선물했다.팬들은 27개의 별을 선물하며 "정말 놀랍고 소중한 사람에게. 당신은 올해 당신의 생일에 일반적인 생일 축하 이상의 것을 받을 자격이 있습니다", "지민의 생일을 축하하며 당신의 삶이 넘치는 행복과 번영으로 가득하길 바랍니다", "박지민이라는 천사에게. 이 별처럼 항상 행복하고 밝게 빛나길. 저의 아티스트가 되어 주셔서 감사합니다"등의 감동적 메시지를 함께 전했다.지민은 'JIMIN OF BTS'와 'Park Jimin' 등 영구히 등록된 별자리에 이어 27번째 생일을 맞아 지민처럼 반짝이며 존재감을 발하는 27개의 별을 선물로 받아 전무후무한 기획력의 생일을 기념하게 됐다.언제든 어디든 별처럼 빛나는 나의 스타 '박지민'에게 고유 별이 탄생한 로맨틱한 역대급 짐토버 축제에 세계 팬들의 가슴에 반짝이는 '지민 별'이 더욱 빛을 발하게 됐다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr