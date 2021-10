방탄소년단 지민, 얼굴+몸매+목소리 '3色 매력 천재' 스포츠 영화 한편 뚝딱

방탄소년단 지민이 스포츠 영화의 남자 주인공같은 완벽한 몸매와 빨려들듯 흡입력있는 연기로 여심을 강탈했다.휠라(FILA)는 지난 8일 '새로워진 러닝을 만날 시간/Time to meet new running'의 슬로건으로 'RUN YOUR RACE FILA NEURON' 컬렉션 지민의 개인 광고 영상과 화보를 공개했다.영상에서 지민은 네츄럴하면서도 길이감이 있는 블랙헤어에 뽀얀피부가 돋보이는 청록색 티셔츠와 검은색 상하의 트레이닝복을 착용, 스트링 힙색으로 스타일을 더해 소멸할 듯 작은 얼굴과 긴 팔다리의 완벽한 황금비율 트레이닝복 핏을 선보였다.지민은 영화속 마라토너가 스크린을 찢고 나온듯한 긴박한 넘치는 연기력과 남성미 가득한 섹시 눈빛의 남자주인공 그 자체로 귀가 녹을 것 같은 매혹적인 음색의 꿀보이스로 '필라 뉴런'이라 말하며 이번 컬렉션 콘셉트를 200%이상 표현해 광고 천재의 명성을 실감케 했다.이에 팬들은 ‘탄탄 몸매, 묘한 섹시 눈빛까지 휠라 지민은 스포티의 정석’, ‘광고 찍으랬더니 영화 찍은 지민’, ‘퍼펙트 지민한테 얼굴, 몸매, 목소리 3박자로 홀렸네’, ‘지민이 신은 신발과 같은 신발 사서 커플 운동화해야지’, ‘너무 멋져서 숨멎’ 등의 폭발적인 반응을 보였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr