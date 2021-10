방탄소년단 정국, 'G.C.F in Helsinki' 영상 1200만뷰→G.C.F 총 1억뷰 돌파

방탄소년단(BTS) 정국이 제작한 G.C.F(골든 클로젯 필름) 영상이 조회수 1200만뷰를 넘어서며 식지 않는 뜨거운 인기를 보여줬다.2019년 12월 정국이 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 'G.C.F in Helsinki' 라는 제목으로 게재한 영상이 뜨거운 인기를 모으며 최근 1200만뷰를 돌파했다.이 영상은 정국이 북유럽에 위치한 핀란드의 도시 헬싱키에 화보 촬영 차 방문하여 직접 찍고 편집한 것으로 그만의 섬세한 감성과 예술적 감각을 엿보게 한다.해당 영상에서는 차가운 공기, 고요하고 정적인 분위기 등이 그대로 전해지면서 촬영 당시 헬싱키 특유의 계절감을 생생하게 느끼게 했다.또 헬싱키의 매혹적이고 신비로운 풍경과 멤버들의 리얼하고 역동적인 모습이 절묘하게 어우러지며 마치 한 편의 영화를 보는 듯한 명품 영상미를 자랑했다.더불어 개성 넘치는 카메라 앵글부터 톤 조절, 화면 분할, 장면 전환 등 수준급 편집 실력, 탁월한 BGM으로 극적인 포인트를 주면서 영상에 풍성함을 더해 눈과 귀를 즐겁게 만들었다.정국은 해당 영상 외에도 2017년 11월 8일 'G.C.F in Tokyo', 2018년 4월 30일 'G.C.F in Osaka', 2018년 7월 16일 'G.C.F in USA', 2018년 7월 25일 'G.C.F in Saipan', 2018년 10월 1일 'G.C.F in Newark VHS ver.', 2018년 12월 2일 'G.C.F 3J @2018 MMA Practice' 등 작업물을 꾸준히 공개해 왔다.정국은 그동안 갈고 닦은 실력으로 2020년 발매한 'BE' 타이틀곡 'Life Goes On'(라이프 고즈 온) 뮤직비디오 감독으로도 참여해 화제를 모은 바 있다.한편, 해당 7개의 G.C.F 영상 합계 조회수는 무려 1억뷰 이상에 달한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr