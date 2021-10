'만찢남' 방탄소년단 지민, 인더숲2 포니테일 헤어 기대감↑→착용 의상 연속 SOLD OUT

방탄소년단 지민의 포니테일 헤어스타일과 품절 대란으로 '인더숲 BTS편 시즌2'의 기대감을 높였다.방탄소년단은 최근 'IN THE SOOP'(인더숲) 공식 SNS 계정을 통해 새 리얼리티 프로그램 '인더숲 BTS편 시즌2'(In the SOOP BTS ver. Season 2) 프리뷰 포토를 공개했다.공개된 사진에서 아기같이 뽀얀 자체발광 피부를 뽐내며 흰 티셔츠와 그레이 색 트레이닝 팬츠의 편안한 착장으로 앉아있는 지민은 숨길 수 없는 탄탄한 보디라인을 고스란히 드러내며 시선을 사로잡았다.특히 흑발의 포니테일 헤어스타일을 한 지민은 순정만화 주인공 비주얼로 팬들을 설레게 하며 엄청난 호응을 모아 트위터상에는 ‘PARK JIMIN’, ‘JIMINS’, ‘Jiminie’ 등과 함께 ‘PONYTAIL JIMIN’이 트렌딩 되기도 했다.또한 지민이 착용한 '루드(Rhude)' 브랜드의 트레이닝 팬츠는 '밀라노스타일', '샵스타일', 'AccuWeather', 'NORDSTROM', 'REVOLVE', 'FWRD' 등 총 6개의 웹사이트에서 품절을 기록했다.지난달 공개된 '인더숲 BTS편 시즌2' 오피셜 포스터를 통해 지민이 선보인 티셔츠 또한 판매 사이트 'Farfetch'에서 주요 사이즈 매진을 기록하자 브랜드 '캐터필드'는 공식 SNS로 적극 홍보에 나서며 지민의 막강한 영향력을 실감케 했다.당시 지민은 푸른 하늘과 짙은 녹음을 배경으로 캠핑카 앞에서 하늘을 향해 양 팔을 벌리고 살포시 눈을 감은채 고개를 들어 바람과 공기, 햇살을 만끽하는 모습으로 힐링을 선사하며 자연의 순수함을 닮은 청량한 소년미를 발산했다.품절 행진을 몰고온 지민의 티셔츠는 미국 유명 중장비업체 캐터필라와 헤론프레스톤(hp)의 컬래버레이션 제품으로, 흰색 바탕에 지민의 솔로곡 '세렌디피티'의 상징색인 노랑색의 'CAT' 레터링이 되어있어 미소년 이미지를 더욱 부각시키는 스타일링으로 이목을 끌었다.팬들은 "진짜 눈부시다는 말이 딱이다", "지민이 때문에 인더숲 본방사수 예정", "포니테일도 찰떡, 완전 만찢남이야", "사고 싶었는데 또 품절이라니", "앉아있어도 갓바디 미쳤다", "삼색 강양이 지민오빠 CAT 문구 너무 잘어울려요"등 열띤 반응을 보였다.한편, 인더숲 시즌2는 15일 첫 방송된다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr