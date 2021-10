방탄소년단 진, 가을 분위기 물씬 나는 ‘일상이 곧 여행이 되는 방법’

방탄소년단(BTS)진이 완벽한 비주얼과 다채로운 표정으로 진 특유의 독보적인 아우라를 풍기며 가을 '美의 남신'의 모습을 보여줬다.방탄소년단이 모델로 활약하고 있는 휠라(FILA)는 지난 3일 공식 트위터와 인스타그램, 유튜브 계정을 통해 '2021 FILA EXPLORE COLLECTION' 중 'Explore Now' - Jin ver 가을 컬렉션 영상을 공개했다.떠나고 싶은 이들을 위한 휠라의 두 번째 가을컬렉션 영상 속에서 진은 빈티지한 오프로드 카를 배경으로, 일상을 떠나 여유로운 자연을 즐기는 행복한 표정과 설렘 가득한 미소로 '일상이 곧 여행이 되는 Become a daily traveler'이란 문구를 완벽하게 표현해 감탄을 자아냈다.진은 '그 어떤 곳이라도, EXPLORE NOW with FILA'라는 테마 아래, 이마가 살짝 보이는 골드 브라운 헤어를 하고 트루 베이지 컬러의 멀티 포켓 베스트와 검은 레깅스 위에 토프 컬러의 하프팬츠를 멋지게 매치해 눈길을 끌었다.진은 가을 담은 듯한 블론드 헤어와 맑고 깨끗한 피부, 조각 같은 얼굴로 청량한 가을을 하늘을 올려보다 새소리를 연상시키는 청아하면서도 신비로운 배경 음악에 맞춰 아련한 표정 연기를 하기도 하고, 쏟아지는 빛을 마주보고 자연의 경이로움에 감탄하는 모습을 연출하기도 하는 등 오프로드 카에 기대어 여유를 만끽하는 진의 자연스러운 연기를 선보여 제품을 자연스럽게 돋보이게 했다.또한 화면 가득 클로즈업 되는 진의 매혹적인 얼굴과 'EXPLORE NOW, FILA'를 말하는 감미로운 진의 중저음 목소리는 마음과 귀를 사로잡으며 팬들을 설레게 했다.진의 완벽한 비주얼만큼 환상적인 피지컬로 일상과 아웃도어를 편하게 즐길수 있는 에슬레저룩을 스타일리쉬하게 소화해내면서도 깊은 눈빛과 예술적인 포즈로 남다른 모델 역량과 연기전공자다운 환상적인 연기를 선보인 광고였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr