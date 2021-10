'이상해 아들♥' 김윤지, "모든 게 완벽" 신혼에게 중요한 건 '스코어'보다 '피플' [TEN★]

사진=김윤지 인스타그램

가수 출신 배우 김윤지가 신혼 여행 중인 근황을 전했다.김윤지는 7일 자신의 인스타그램에 "스코어 빼면 모든 게 완벽한 날이구만. Good people & good weather thats all it matters right? Who cares about the score?"라고 글을 올렸다. 함께 게시한 영상과 사진 속 김윤지는 제주 풍광이 펼쳐진 골프장으로 라운딩을 나간 모습. 시원시원한 샷이 눈길을 끈다. 김윤지는 공이 잘 맞았는지 두 손을 올려 기뻐하기도 한다. 마치 골프 화보의 한 장면 같은 모습은 감탄을 자아낸다.김윤지는 2009년 9월 NS윤지라는 활동명의 가수로 데뷔했으며, 현재는 배우로 활동하고 있다. SBS 드라마 '황후의 품격', tvN 토일드라마 '마인' 등에 출연했다. 5살 연상의 사업가와 지난 9월 결혼했으며, 남편은 개그맨 이상해와 국악인 김영임 부부의 아들이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr