컴백 D-8’ ENHYPEN, 새 앨범 트랙리스트 공개.. 타이틀곡은 ‘Tamed-Dashed’!

그룹 ENHYPEN(엔하이픈)이 오는 12일 타이틀곡 ‘Tamed-Dashed’를 들고 컴백한다.ENHYPEN(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 4일 0시 공식 SNS를 통해 정규 앨범 ‘DIMENSION : DILEMMA’의 트랙리스트를 공개했다.이번 정규 1집에는 인트로 트랙 비디오를 통해 공개됐던 첫 번째 트랙 ‘Intro : Whiteout’을 시작으로, 타이틀곡 ‘Tamed-Dashed’, ‘Upper Side Dreamin'’, ‘몰랐어’, ‘모 아니면 도 (Go Big or Go Home)’, ‘Blockbuster (액션 영화처럼) feat. 연준 of TOMORROW X TOGETHER’, ‘Attention, please!’, ‘Interlude : Question’ 등 다채로운 장르의 8곡이 수록된다.데뷔 앨범 ‘BORDER : DAY ONE’의 타이틀곡 ‘Given-Taken’과 두 번째 미니 앨범 ‘BORDER : CARNIVAL’의 타이틀곡 ‘Drunk-Dazed’과 마찬가지로 이번 타이틀곡 ‘Tamed-Dashed’ 역시 ENYPEN의 트레이드 마크처럼 하이픈(-)으로 연결된 형식이다.여기에 하이브 레이블즈의 선배 아티스트인 투모로우바이투게더의 연준이 수록곡 ‘Blockbuster (액션 영화처럼) feat. 연준 of TOMORROW X TOGETHER’에 참여해 특별한 컬래버레이션을 예고하고 있다.ENHYPEN은 데뷔를 앞두고 느낀 감정과 데뷔 후 마주한 색다른 세상에 대한 솔직한 감정을 이야기했던 ‘BORDER’ 시리즈를 닫고, 새로운 ‘DIMENSION’ 시리즈를 시작한다.‘DIMENSION’ 시리즈에는 데뷔 후 마주하게 된 색다른 세상이 생각보다 복잡하고 모순된, 새로운 차원의 세계라는 것을 깨닫게 된 후의 이야기가 담긴다. 시리즈의 첫 번째 앨범인‘DIMENSION : DILEMMA’는 여러 가치가 충돌하는 초입체적이고 다차원적인 세계에 들어간 소년들이 처음으로 자신의 욕망을 알게 돼 정체성에 혼란을 느끼기 시작하고 딜레마에 빠지지만, 멈추지 않고 앞으로 나아간다는 이야기를 담고 있다.타이틀곡 ‘Tamed-Dashed’는 “욕망에 길들여질 것인지?(Tamed) 욕망으로부터 내동댕이쳐질 것인지?(Dashed)” 질문을 던지는 곡으로, 복잡해진 세계에 들어가 어떤 욕망을 좇을지 쉽게 결정할 수 없는 딜레마 속에서 다양한 욕망의 모순과 충돌을 경험하며 당황스러움과 초조함을 느끼는 소년들의 이야기다.새 앨범에 대한 전 세계 팬들의 뜨거운 관심이 이어지고 있는 가운데 이 앨범은 예약판매 개시 6일 만에 60만 장 이상의 선주문량을 기록, ‘4세대 핫 아이콘’ ENHYPEN의 인기를 입증했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr