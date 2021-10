싸이, '오징어게임' 합류?

12일 피네이션 아티스트 컴백 예고

'현아&던→?' 피네이션, 12일 기습 컴백 예고

사진제공=피네이션

싸이가 피네이션(P NATION) 아티스트의 새로운 컴백을 예고했다.싸이와 피네이션(P NATION)은 지난 2일 오후 공식 SNS를 통해 소속 아티스트의 컴백을 암시하는 'COMING UP NEXT' 이미지를 기습 공개했다.공개된 이미지는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어게임'의 로고와 달고나 게임 에피소드를 연상하게 하는 화면으로 구성되어 있다. 이와 함께 '2021.10.12 6PM KST'라는 발매 일시가 베일을 벗었고, 달고나에는 아직 아무런 모양이 찍혀 있지 않아 궁금증을 자극한다.전 세계에서 큰 사랑을 받고 있는 '오징어게임'을 활용한 이번 'COMING UP NEXT'에 과연 어떤 의미가 담겨 있는 것인지, 최근 첫 듀엣 활동을 마친 현아&던에 이어 오는 12일 출격할 피네이션의 다음 주자는 누구일지 기대가 높아진다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr