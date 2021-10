미모가 절경' 방탄소년단 지민, 가을 닮은 순수 동안美 익스플로어 컬렉션도 찰떡

방탄소년단 지민이 가을을 닮은 절경의 미모와 스위트한 목소리로 휠라 새 광고 영상을 화려하게 장식했다.방탄소년단이 글로벌 모델로 활동하고 있는 휠라(FILA)는 지난 2일 '발걸음으로/Future with a new step'을 슬로건으로 내세워 '2021 FILA EXPLORE' 컬렉션을 출시하며 지민의 새로운 광고 영상과 화보를 공개했다.지민은 오렌지색과 네이비색이 어우러진 플리스 맨투맨과 보아 베스트를 착용해 컬러풀한 보색대비 색상도 찰떡같이 소화하며 흑발의 자연스러운 뱅 헤어와 우유빛 꿀광 피부까지, 데뷔 8년이 지나도 변함없는 최강 동안의 청정 미모를 뽐냈다.가을 숲속과 맑은 하늘, 빈티지한 지프 차량을 배경으로 절경의 자연을 닮은 풋풋한 미모와 눈부신 자연 미소로 시선을 집중시킨 지민은 감미로운 목소리로 'EXPLORE NOW, FILA'라고 멘트해, 트렌디한 광고 영상의 화룡점정을 찍으며 팬들의 마음을 녹였다.휠라 공식 유튜브 및 SNS를 통해 공개된 지민의 광고 영상과 화보에는 "아웃도어 의상도 완벽, 지민 이즈 뭔들", "가을 절경 같은 자연 미모", "천사같이 순수한 자연미소에 녹는다 녹아", "지민은 모든 브랜드의 완벽한 앰배서더", "9년차 아닌 9개월된 아이돌 같은 상큼 동안 미모" 등의 댓글반응을 보였다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr