방탄소년단 정국 'Still With You' 사클 톱50 차트 '팝' 부분 1위+7500만 돌파

방탄소년단(BTS) 정국이 'Still With You'(스틸 위드 유)로 '사운드클라우드'(Soundcloud) 에서 막강한 자작곡 음원 파워를 보여주고 있다.정국의 자작곡 'Still With You'는 글로벌 음악 공유 사이트 사운드클라우드의 톱50(Top50) 차트의 팝(Pop) 부분에서 1위를 차지하는 독보적인 음원 인기를 과시했다.또 'Still With You' 는 최근 사운드클라우드에서 7500만 스트리밍을 넘어섰고 149만 '좋아요'를 달성하며 150만 '좋아요'도 눈 앞에 두고 있어 식지 않는 음원 인기도 보여주고 있다.사운드클라우드에 'Still With You by JK of BTS' 라는 제목으로 등재되어 있는 'Still With You'는 정국이 방탄소년단 데뷔 7주년을 맞이해 팬들에게 안겨준 특별한 노래 선물이다.특히, 'Still With You'는 팬데믹으로 인해 직접 만날 수 없는 팬들에 대한 그리움을 담았다 밝혔고 '눈을 보고 말할래요, 보고 싶었어요/이 안개가 걷힐 때 즈음 젖은 발로 달려갈게 그때 날 잡아줘/서로 발걸음이 안 맞을 수도 있지만 그대와 함께 이 길을 걷고 싶어요 still with you' 라는 가사 말들과 정국의 애절한 보이스, 호소력 짙은 음색은 아련한 감성을 극대화 시키며 깊은 울림을 준다.한편, 'Still With You'는 글로벌 쇼트폼 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)에서도 뜨거운 인기를 나타내고 있다.'Still With You'는 BGM, 커버, 리액션 등 다양한 영상으로 큰 주목을 받고 있는 가운데, 해시태그 '#stillwithyou'가 1억 6000만 이상, #stillwithyoujungkook'은 1700만 이상 뷰 등 엄청난 조회수를 얻고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr