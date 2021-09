방탄소년단 지민 '필터' 스포티파이 톱10 9위→솔로곡 가운데는 최상위

방탄소년단(BTS) 지민의 솔로곡 ‘필터’(Filter)가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 방탄소년단의 가장 인기있는 곡 중 솔로곡 가운데 1위를 차지했다.‘필터’는 26일 스포티파이에서 방탄소년단의 인기곡 ‘톱10’ 차트에서 전체 9위를 차지해 ‘버터’, ‘퍼미션 투 댄스’, ‘다이너마이트’, ‘라이프 고즈 온’, ‘작은 것들을 위한 시’ 등 역대 빌보드 ‘핫100’ 1위 타이틀곡과 세계적 밴드 ‘콜드플레이’와 협업한 ‘마이 유니버스’ 다음으로 비타이틀 곡과 솔로곡 중 가장 높은 순위에 올랐다.지난 24일 콜드 플레이와의 협업곡 ‘마이 유니버스’ 공개 후 방탄소년단의 노래들이 음원 차트에 재진입하며 지민의 ‘필터’가 인기곡 차트의 가장 높은 순위에 올라 최고의 BTS 애정 솔로곡임을 증명했다.이런 현상은 방탄소년단의 싱글곡이 발표 될 때마다 반복됐다. 지난 7월 ‘퍼미션 투 댄스’ 공개 당시 지민의 ‘필터’는 미국 아이튠즈에 재진입은 물론 방탄소년단 인기곡 차트 6위로 솔로곡 중 가장 높은 순위에 올랐다.또한 5월 ‘버터’ 공개 후엔 미국 아이튠즈 30위에 재진입, 한국과 캐나다 스포티파이에서도 차트에 재진입하며 방탄소년단 음원을 주도하는 영향력을 지닌 솔로곡임을 명백히 증명했다.특히, 최근 공개된 협업곡 ‘마이 유니버스’에서의 지민의 단독 파트는 극히 짧은 단, 2초다.그러나 '없던 킬링도 제조한다'는 의미로 '킬링파트 제조기'라 불려온 지민은 이번에도 단 2초만으로 곡의 킬링을 터트렸다.지민이 단 2초로 홀린 "because we come from different sides" 파트는 아마존, 애플뮤직 등 세계적 음원 플랫폼의 미리 듣기 구간에 담겨 곡의 대표 파트로 홍보 중이다.녹음 당시 지민이 노래를 부르는 것을 본 콜드 플레이 ‘크리스 마틴’은 'That's great'라 감탄하며 극찬하는 모습을 보여 세계적 아티스트들이 왜 지민의 노래를 사랑하며 러브콜을 보내는 이유를 알 수 있다.한편, 지민의 ‘필터’는 25일 기준 하루 398,769회 스트리밍되며 전체 2억 334만 이상 스트리밍으로 방탄소년단 솔로곡 중 가장 빠른 2억 스트리밍 기록도 보유하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr