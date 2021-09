소녀시대 티파니 영이 일상을 전했다.티파니 영은 28일 자신의 인스타그램에 “on stage, back stage, anywhere inside the theatre is where i feel most at home, most connected, most alive”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 올블랙의 시스루 패션을 소화한 티파니 영의 모습이 담겨 있다.한편 티파니영은 Mnet '걸스플래닛999:소녀대전'에 K-POP 마스터로 출연 중이다.사진=티파니 영 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr