방탄소년단 진, 콜드플레이 크리스 마틴이 10년과 함께한 선물할 만큼 '글로벌 우정'

방탄소년단 (BTS) 진과 크리스 마틴의 우정이 연일 전 세계를 훈훈하게 만들고 있다 .

지난 24 일 진은 방탄소년단 공식 트위터를 통해 “ 크리스 마틴 (Chris Martin) 이 그의 공연 끝나고 선물해 준 기타 , 기타 멋있다 하니 쿨하게 준 마이 프렌드 , 집안 가보로 장식해 둬야겠다 . 땡큐 마틴 !” 이라는 글과 함께 사진 2 장을 공개했다 .

공개된 사진 속에는 진과 크리스 마틴이 다정한 모습으로 서로의 어깨에 팔을 두르고 있는 모습이 담겨 있다 .

진은 크리스 마틴이 선물한 진의 이름과 “ 월드와이드 핸섬 (Worldwide handsome)” 이 적힌 기타를 든 채 수줍은 듯 행복한 미소를 머금고 있다 .

이마가 살짝 드러나는 자연스러운 블랙 헤어 , 흰 티셔츠 , 블랙 재킷 착용으로 깔끔하면서도 댄디한 모습을 한 그의 빛나는 외모는 팬들의 시선을 끌기에 충분했다 .

올케이팝에 게시된 기사에 의하면 크리스 마틴이 진에게 선물한 기타는 2012 년부터 10 년여간 연주하던 그가 가장 좋아하는 기타라고 한다 .

크리스 마틴은 자신의 애장품인 기타를 진에게 선물하면서 진의 이름 옆에 ' 월드 와이드 핸섬 ' 이란 글자와 하트까지 그려 넣어 진에 대한 깊은 애정을 나타냈고 , 이런 사실을 알게 된 팬들은 기타가 매우 의미있는 선물이라는 것에 더욱 더 감탄했다 .

이후 크리스 마틴은 9 월 25 일 뉴욕 센트럴파크에서 열린 글로벌 시티즌 콘서트에서 마이 유니버스 (My Universe) 공연 중 진의 목소리가 나오는 “Make my world light up inside” 부분에서 “Worldwide handsome” 이라고 외치며 진과의 돈독한 우정을 과시했다 .

한편 , 크리스 마틴과 방탄소년단은 9 월 25 일 ( 현지시간 ) 국제 빈곤퇴치 사회운동 단체인 글로벌 시티즌 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된 '2021 글로벌 시티즌 라이브 (2021 Global Citizen LIVE)' 에 출연했다 .

진 역시 글로벌 시티즌 라이브 공연에서 국보인 숭례문을 배경으로 'Permission to Dance'( 퍼미션 투 댄스 ) 와 ‘Butter’( 버터 ) 퍼포먼스를 펼치며 탄탄한 라이브킹 , 벨팅킹의 면모를 과시했다 .

