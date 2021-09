트와이스 나연이 인형 비주얼을 자랑했다.트와이스는 공식 틱톡 계정을 통해 “임쫄보의 All of The FeelsCowardLIM's” 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 나연은 신곡 'The Feels’의 음악에 맞춰 이모티콘 표정을 따라하고 있다. 특히 멍뭉미 가득한 표정으로 시선을 사로잡았다.영상을 본 누리꾼들은 “공주야”, “경이로워”, “사랑해 베이비” 등의 폭발적인 반응을 보였다.한편 트와이스의 첫 영어 싱글 'The Feels'는 10월 1일 오후 1시, 미국 동부시간 기준으로는 1일 0시에 전 세계 동시 발매된다.영상=트와이스 틱톡이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr