사진=한예슬 인스타그램

배우 한예슬이 행복한 일상을 공유했다.한예슬은 19일 자신의 인스타그램에 “ALL I WANT FOR MY BIRTHDAY”라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 지인과 남자친구와 함께 행복한 미소를 짓고 있는 한예슬의 모습이 담겼다. 이와 함께 L사 명품들의 모습도 함께 담겼다. 전날 생일을 맞은 그는 “내 생일에 원하는 모든 것” 이라며 남자친구와 명품을 향한 애정을 드러냈다.한편 한예슬은 10살 연하의 배우 출신 비연예인 류성재와 공개 연애 중이다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr