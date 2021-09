투모로우바이투게더, 美 ‘GMA’·‘코든쇼’·‘MTV’ 이어 ‘스티븐 콜베어 쇼’서 무대...북미 내 막강 인기

‘2021년 글로벌 대세 보이그룹’ 투모로우바이투게더가 미국 인기 토크쇼에서 청량 매력 가득한 ‘Magic’ 무대를 선사하며 전 세계 팬들의 마음을 사로잡았다.투모로우바이투게더는 지난 17일(현지시간) 미국 CBS ‘더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어(The Late Show With Stephen Colbert, 이하 스티븐 콜베어 쇼)’의 ‘Late Show Me Music’ 시리즈에 출연해 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’의 수록곡 ‘Magic’ 퍼포먼스를 펼쳤다.스티븐 콜베어 쇼는 공식 유튜브에 “우리 쇼에서 멋진 ‘Magic’ 무대를 펼칠 ‘Z세대 잇 그룹’(Gen Z ‘It’ band) 투모로우바이투게더를 흥분된 마음으로 환영한다”라는 소개와 함께 퍼포먼스 영상을 올렸다.퍼포먼스는 멤버 연준이 수건을 선베드에 던지며 수영장을 가로지르는 모습으로 시작된다. 깔끔한 흰색 의상을 갖춰 입은 투모로우바이투게더는 선베드와 파라솔, 형형색색의 비치볼과 튜브로 꾸며진 실내수영장을 배경으로 청량한 매력이 돋보이는 퍼포먼스를 꾸몄다.다섯 멤버는 중독성 넘치는 안무와 생동감 넘치는 표정으로 눈을 뗄 수 없는 무대를 완성했다. 이들은 "Oh it’s just like magic"이라는 가사에 맞춰 하늘에서 마법이 흩뿌리는 듯한 모습을 손짓으로 표현한 안무인 'Magic Moves'로 팬들을 열광케 했다. 특히, 투모로우바이투게더의 역동적인 군무를 담은 풀 숏(full shot)과 각 멤버의 매력을 찾을 수 있는 클로즈업 숏(close-up shot)을 교차시킨 연출이 몰입도를 높였다.투모로우바이투게더는 앞서 ABC '굿모닝 아메리카(GOOD MORNING AMERICA)', CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN)’, MTV 음악 프로그램 ‘MTV Fresh Out Live’에도 출연해 ‘Magic’ 무대를 펼쳐 북미 시장 내 막강한 인기를 입증했다.한편, 투모로우바이투게더는 전 세계 Z세대 팬들의 지지 아래 미국 ‘빌보드 200’ 차트에서 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’로 통산 12주 차트인에 성공하는 등 글로벌 돌풍을 이어가고 있다. 이들은 오는 11월 10일 일본에서 EP ‘Chaotic Wonderland’를 발매한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr